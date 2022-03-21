Ünlü Rus oyuncu Putin'in işgaline tepki gösterdi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dünya Putin'in Ukrayna topraklarına yönelik saldırganlığını görürken, Rus yıldızlar “Nazi karşıtı” konserler vererek savaşı destekliyor. Ama bunca zaman yanlış kişiye inandıklarını dehşetle fark edenler de var.

Bir zamanlar Kırım'ın ilhakını destekleyen aktris Chulpan Khamatova, Putin'in idealleriyle hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.

Tell Gordeeva ile yaptığı röportajda oyuncu, Ukrayna'da savaşın patlak vermesinin Rus hükümetine sunumunu tamamen mahvettiğini itiraf etti. 'Elveda Lenin' filmi ile tanınan Khamatova "Bunu Kırım ve Donbass'a kadar, hatta 24 Şubat'a kadar anlamamıştım" dedi.

Oyuncuya göre, Putin daha önce askeri harekat olmayacağına söz verdiği için tüm insanları aldattı. Khamatova'nın savaşı hala “savaş” olarak adlandırmasına rağmen, şu anda dünyada olanlardan dolayı kendini suçlu hissetmiyor ve "Savaşa dair başka bir kelime söyleyemem. Ben yanlış bir şey yapmadım. Sadece savaş istemediğimi söylüyorum. Ben barış istiyorum. Hatam ne?" diyor.

Khamatova şimdi Riga'da. Bunun nedeni ise, Rus yetkililerin ona dikte edeceği kurallara göre yaşamayı kabul etmemesi... Khamatova şimdi Rusya'ya dönerse hapse girmekten korktuğunu itiraf da ediyor.

Oyuncuya göre, kendisi ve meslektaşları, 25 Şubat'ta Putin'e savaşın durdurulması talebiyle açık bir mektup yazdıktan sonra, “resmi olmayan kaynaklar” onu Rusya'ya dönmemesi gerektiği konusunda uyardı.