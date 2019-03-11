İHA'nın haberine göre, ünlü sanatçı Buray, konserde başta kendisine ait olmak üzere söylediği bir çok şarkı ile Denizlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden güzel şarkılar seslendiren Buray’a konsere katılanlar da zaman zaman eşlik etti.



Denizlililerin yediden yetmişe Buray’ı dinlemek için adeta konser alanına akın etti. Konsere katılanlar ise kendilerini müziğin ritmine bırakarak unutulmaz bir akşam yaşadı. Konser yaklaşık 1 saat sürerken, Buray’ın sahnedeki canlı performansı göz doldurdu.