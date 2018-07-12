Ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı'nın adını taşıyan Üsküdar'daki sokağın ismi 11 yıl sonra kaldırıldı. 2007 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis kararı ile Kuzguncuk'ta bir sokağa verilen "İnci Çayırlı" ismi, Danıştay'ın kararı üzerine yine İBB Meclisi tarafından değiştirildi.

DANIŞTAY UYGUN BULMADI

Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB Meclisi, Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan "İnci Çayırlı Sokağı" ile ilgili dosyayı görüştü. İBB Meclisi 2007 yılında aldığı bir karar ile ünlü sanatçı İnci Çayırlı'nın adını, yaşadığı semt olan Kuzguncuk'taki "Tufan Sokağı"na vermişti. "Tufan Sokağı" ismi, Üsküdar'da mükerrer olduğu için değiştirilmişti. Ancak kamuoyuna pek yansımayan bir davanın sonucunda Danıştay, "Tufan Sokağı" isminin "İnci Çayırlı Sokağı" olarak değiştirilmesini uygun bulmadı. İBB Hukuk Müşavirliği, Danıştay'ın kararını Harita Müdürlüğü'ne ileterek gereğinin yapılmasını istedi.

ESKİ ADI VERİLECEK

Harita Müdürlüğü konuyla ilgili olarak hazırladığı dosyayı İBB Meclisi'ne iletti. Meclise iletilen dosya ile "İnci Çayırlı Sokağı"nın, yeniden eski adı olan "Tufan Sokağı" olarak isimlendirilmesi teklif edildi. Meclis teklifi oybirliğiyle kabul etti. Kuzguncuk'ta asılı olan "İnci Çayırlı Sokağı" tabelası 11 yıl sonra yerinden indirilecek.





İNCİ ÇAYIRLI KİMDİR?

İnci Çayırlı, 1935'te İstanbul'da doğdu. Çamlıca Kız Lisesi'nde okudu. 1953 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sadi Yaver Ataman'ın asistanı olarak göreve başladı. İstanbul Radyosu'nda da çalışan sanatçı, bir dönem Münir Nurettin Selçuk'un korosunda yer aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyeliği yapan İnci Çayırlı, 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği korosunun kurucu şeflerinden oldu. 1995'te bu görevinden ayrıldı. Kültür Bakanlığı 1998 yılında sanatçıya devlet sanatçısı unvanı verdi.