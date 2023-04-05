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Ünlü şarkıcılardan sonra siyasetçiler de Kral Charles'ın davetini reddediyor

İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine katılmayı reddeden isimler artıyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Biden'ın törene gidemeyeceği, yerine eşi First Lady Jill Biden'ın katılacağı açıklandı.

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  • Ünlü şarkıcılardan sonra siyasetçiler de Kral Charles'ın davetini reddediyor

    Londra'daki Westminster Abbey'de kralların ve kraliçelerin taç giyme törenleri 1000 yıldan uzun bir süredir devam eden bir gelenek...
  • Ünlü şarkıcılardan sonra siyasetçiler de Kral Charles'ın davetini reddediyor

    Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası yerine gelen oğlu Kral Charles ve eşi Konsort Kraliçe eşi Camilla da 6 Mayıs'ta düzenlenecek törenle resmen taç giyecek.

     
  • Ünlü şarkıcılardan sonra siyasetçiler de Kral Charles'ın davetini reddediyor

    Etkinliğe onlarca dünya lideri ve sanatçının da katılması bekleniyordu. Ancak bu durum son dönemlerde değişti.

     

     
  • Ünlü şarkıcılardan sonra siyasetçiler de Kral Charles'ın davetini reddediyor

    Ünlü İngiliz şarkıcı Adele turne programını bahane ederek törende performans sergilemeyeceğini açıklamıştı.
  • Ünlü şarkıcılardan sonra siyasetçiler de Kral Charles'ın davetini reddediyor

    Aynı şekilde Harry Styles da teklifi reddetmişti. Styles da turnesini bahane olarak sunmuştu.
  • Ünlü şarkıcılardan sonra siyasetçiler de Kral Charles'ın davetini reddediyor

    Kral Charles'ın eski eşi Prenses Diana'ya yakınlığı ile de bilinen Sir unvanlı Elton John da teklifi reddedenler arasındaydı.
  • Ünlü şarkıcılardan sonra siyasetçiler de Kral Charles'ın davetini reddediyor

    Son olarak ünlü İngiliz grup Spice Girls de törene katılmayacağını ifade etmişti. 
  • Ünlü şarkıcılardan sonra siyasetçiler de Kral Charles'ın davetini reddediyor

    Performans sergileyecek ünlü şarkıcı bulma sorunu sürerken, siyasetten de bir ret haberi geldi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın Kral Charles'ın taç giyme törenine katılamayacağını açıkladı.
  • Ünlü şarkıcılardan sonra siyasetçiler de Kral Charles'ın davetini reddediyor

    Açıklamada Joe Biden yerine eşi First Lady Jill Biden'ın katılacağı açıklandı.
  • Ünlü şarkıcılardan sonra siyasetçiler de Kral Charles'ın davetini reddediyor

    Biden'ın ayrıca Kral Charles'ı yaklaşan taç giyme töreni dolayısıyla tebrik ettiği ve ileri tarihte Birleşik Krallık'ta kendisiyle görüşmek istediğini söylediği de aktarıldı.
  • Ünlü şarkıcılardan sonra siyasetçiler de Kral Charles'ın davetini reddediyor

    Ancak İngiliz basınında yer alan habere göre ABD başkanlarının törene katılmaması normal olabilir. Basında yer alan haberlere göre ABD Başkanları geleneksel olarak İngiliz hükümdarların taç giyme törenine katılmıyorlar.

     

    ABD Başkanı Biden son olarak Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni için Eylül ayında İngiltere'ye gitmişti.
  • Ünlü şarkıcılardan sonra siyasetçiler de Kral Charles'ın davetini reddediyor

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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