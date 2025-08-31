Ünlü şef Gordon Ramsay cilt kanserine yakalandığını açıkladı

Dünyaca ünlü İngiliz yemek şefi ve restoran işletmecisi Gordon Ramsay, kendisine cilt kanseri teşhisi konduğunu duyurdu. Ramsay, cilt kanserinin bir türü olan bazal hücreli karsinoma yakalandığını söyledi.

Televizyonda yaptığı yemek yarışması programıyla tanınan 58 yaşındaki şef, boynunda bandaj bulunan bir fotoğraf ve kulak memesinden boynunun üst kısmına kadar uzanan bir dikiş izi gösteren fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Gordon Ramsay, boynundan kitle alındığını açıklarken; "Lütfen bu hafta sonu güneş kreminizi unutmayın. Yemin ederim yüz gerdirme değil! Öyle olsaydı paramı geri isterdim” dedi.

29 yıllık eşi Tana Ramsay ile birlikte 6 çocuk sahibi olan Gordon Ramsay, doktorlarına teşekkür ederek sağlık ekibine olan minnettarlığını dile getirerek; “Cildimden kanseri aldıkları için çok minnettar ve müteşekkirim” dedi.

Takipçileri, kariyeri boyunca birçok ödüle lâyık görülen ünlü şefe geçmiş olsun dileklerini iletirken, mesajı da büyük yankı uyandırdı. Kısa bir süre sonra evlenmeye hazırlanan kızı Holly Ramsay de babasına “Seni seviyorum baba” diye seslendi.