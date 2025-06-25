Sabri Ugan, 1963'te Sakarya’da doğdu. 1985'te Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor’un maçını anlatarak spikerliğe başladı. Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6, onu editör olarak 1994'te transfer etti. Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor.
Sabri Ugan, yoğun bakımda
Akciğer kanseri tedavisi gören ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın, yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Ugan'ın oğlu Doruk Ugan; "Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor" dedi
Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarının anlatımıyla hafızalara kazınan Türk spor medyasının tanınan isimlerinden Sabri Ugan, yaklaşık 3 aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğünü açıklamıştı.
Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde hastalığıyla ilgili açıklamada bulunarak; "Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada yokum. Bunun sebebi sağlık sorumlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var ama moralim hiç bozuk değil. Hayata sıkı sık tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Birinci kemoterapiyi tamamladık. Hayattan kopmayın. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim" demişti.
"BABAMIN MÜCADELESİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR"
Ünlü spor spikerinin oğlu Doruk Ugan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının son durumunu açıkladı. Doruk Ugan; "Babama anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Babam, sesinin hafızanızda yer etmiş olmasından, çocukluğunuzda ya da gençliğinizin bir yerinde size eşlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Geçtiğimiz günleri, ona gelen mesajları okuyarak geçirdim. Her birini gözleri dolarak, tebessümle dinledi. Şimdi arayıp hâlini soranlar için: Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizi çok seviyor" dedi.