Türk spor medyasının tanınan isimlerinden Sabri Ugan, kanserle mücadele ediyor. 62 yaşındaki ünlü spiker, yaklaşık 3 aydır tedavi gördüğünü açıkladı.

Sabri Ugan; "Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada yokum. Bunun sebebi sağlık sorumlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var ama moralim hiç bozuk değil. Hayata sıkı sık tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Birinci kemoterapiyi tamamladık. Hayattan kopmayın. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim" dedi.

Ünlü sunucu ve spor spikeri Ertem Şener ise; "Sabri Ugan… Yıllarca aynı mikrofonu paylaştık. Şampiyonlar Ligi gecelerinde, tribünlerin sesi olduğumuz anlarda, o stüdyoda ben sahada; bazen ben stüdyoda, o sahada… Ama her zaman önde oydu. Hep bir adım öndeydi. Çünkü usta oydu. Çünkü bize öğreten oydu. Sadece futbolu, sadece yayını değil; saygıyı, disiplini, hakkaniyeti, emeği… Sabri Ugan’dan öğrendik. Bugün tedavi gördüğü hastaneden bile ders verdi bize. Tıpkı yıllar önce ekranın diğer ucunda olduğu gibi. Yine bizi öğretmeye devam ediyor. Sessiz ama güçlü bir şekilde… Ama biliyorum, biliyoruz… Bu bir ara sadece. Bu bir mola. Yine birlikte çıkacağız o yayına. Yine aynı heyecanla, aynı ses tonuyla, aynı ustalıkla; “goolll” diyeceğiz birlikte! Sabri Ugan, yeniden o stüdyoya girecek, yeniden sporseverin yüreğine dokunacak. Çünkü mikrofon onu bekliyor. Çünkü ekran onu özledi. Çünkü biz onunla tamamız. Türkiye’nin en büyük spikerine, bizim ustamıza, ağabeyimize… Selam olsun!" dedi.

Ersin Düzen

Ersin Düzen de; "Canım Sabri ağabeyim, yanına geldim söyledim, şimdi buraya da yazıyorum; 8 yıl süren Star günlerimizde, sen hep içimizdeki en güçlü, enerjisi en yüksek, en çok moral verendin, yüzünden gülümseme eksik olmazdı. Sonra yollarımız ayrılsa da kalplerimiz hep beraber oldu. İyileşeceğin günler yakın, dualarımız seninle. Seni seviyoruz ağabeyim" ifadelerini kullandı.