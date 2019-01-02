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Ünlü sunucu paylaşımına; "Haklarında çok konuştuk. Yüzlerce fotoğraf gördüm, video izledim ama gerçeğini görmek bambaşkaymış. Kabe ve Mescid-i Nebevi... Programda hepsini anlatacağız. Sözümüzü tuttuk. O videoyu da paylaşacağım. Ve harika insanlarla tanıştım. 2019’a güzel bir başlangıç yaptım." notunu düştü.