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        Ünlü tablolar Adıyaman'da

        Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'ın kişisel koleksiyonunda yer alan İtalyan ressamlara ait tablolar, Adıyaman'da sergileniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 16:31 Güncelleme: 13.10.2024 - 16:31
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        Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan’ın kişisel koleksiyonunda yer alan İtalyan ressamlara ait tablolar, Adıyaman’da sergilenmeye başlandı.

        Depremin yaralarını hızla sarmaya çalışan Adıyaman’a bu kez sanat ile destek vermek istediklerini belirten Hikmet Eraslan; “İtalyan ressamlara ait 30 adet yağlıboya tabloyu Adıyaman’da sanatseverlerle buluşturduk” dedi.

        Deprem felaketinin ardından hayatın normale dönmesi için büyük çaba sarf eden Adıyaman, bu kez İtalyan ressamların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü top modelleri podyuma çıkartarak Türkiye’nin en büyük moda şovlarına imza atan Hikmet Eraslan, kişisel koleksiyonundaki İtalyan ressamların eserlerini Adıyaman’a taşıdı.

        Adıyaman İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen “İtalyan Ressamlar Adıyaman’da” sergisinin açılışı için önceki gün bir tören düzenlendi. Adıyaman Valisi Sayın Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Tutdere’nin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta çok sayıda davetli hazır bulundu.

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        Adıyaman’a olan desteklerinin devam ettiğini belirten Hikmet Eraslan; “Yaşanan üzücü olayın ardından bölgenin ekonomik ve turizm anlamında kalkınması için hepimizin elinden geleni yapması gerekiyor. Dosso Dossi Holding olarak birçok sanatsal faaliyeti sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürütüyoruz. Ağrı ve Diyarbakır’dan sonra Adıyaman’da bu koleksiyonu sergileme kararı aldık. Halkımızın ücretsiz ziyaret edebileceği bu serginin, bölgedeki sanatsal faaliyetlere hareketlilik getireceğine inanıyorum. Toplumların gelişimi için sanatın önemine inanıyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Valimiz Sayın Dr. Osman Varol’a ve Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere’ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

        Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de yaptığı konuşmada; “Valiliğimiz ve belediyemizin destekleriyle açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel serginin ilimiz turizmine ve tanıtımına faydalı olacağına inanıyorum. Eserlerini ilimizde sergileyen kıymetli iş insanı Hikmet Eraslan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

        Açılış töreninde kurdele kesimi öncesinde konuşma yapan Adıyaman Valisi Sayın Dr. Osman Varol ise, “Devlet olarak ilimizin kalkınması, şehrimizin deprem öncesinden daha iyi bir noktaya gelmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Biz devlet olarak bu konuda tüm imkanlarımızı seferber ederken bunun yanı sıra iş insanlarımızın da bu konuda bize desteklediklerini görmek gerçekten güzel. Bugün, ilimizin tanıtımı ve böylesi muazzam bir serginin oluşmasında bize desteklerini esirgemeyen Dosso Dossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan’a teşekkür ediyorum. Halkımızın ücretsiz ziyaret edebileceği bu serginin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

        Adıyaman Valiliği ve Belediye Başkanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen sergi, 30 Ekim’e kadar açık olacak ve ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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        #Adıyaman
        #Hikmet Eraslan
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