Ünlüler depremzedelere destek için afet bölgesinde

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ÜNLÜLERE BÖLGEYİ ZİYARET ETMELERİ ÇAĞRISI

Züleyha Ortak, bölgede acıların halen taze olduğuna işaret ederek, ünlü isimlerin afetzedeleri ziyaret etmeleri çağrısında bulundu.

Deprem bölgesinde olamadığı zaman kendisini mutsuz hissettiğini anlatan Ortak, şöyle konuştu: Çok bir şey kaybetmeyecekler bölgeye gelip, bir gün vakit geçirdiklerinde, iki sohbet ettiklerinde. Emin olun, huzurla dönecekler evlerine. Ben buraya geldiğim zaman huzurla dönüyorum. Hatta buraya bir süre gelmediğim zaman kendimi çok da mutsuz hissediyorum. Çıksınlar ve gelsinler. Bir kez olsun onlara dokunabilsinler. İsterdim ki bu halkın baş tacı ettiği, onore ettiği ve konserlerde buluştuğu insanlar, sanatçılar birer kez de olsa deprem bölgelerinde, farklı alanlarda vatandaşlarla buluşabilseydi. Ancak olmadı... Ama geç değil. Neden olmasın? Ağustosta gelebilirler. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması yapabilirler. Eylülde okul açıldığında çocukları ziyarete gelebilirler. Ekim ayında 29 Ekim kutlamasına gelebilirler. Gelmek isterlerse her türlü gelebilirler...