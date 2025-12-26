Ünlüler, Ebru Gündeş konserinde
Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Semicenk, İbrahim Kutluay, Şükran Ovalı ve Enis Arıkan, Ebru Gündeş'in 'Beraber Söylüyoruz' konseptli konser serisinin ikinci gününde görüntülendi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ebru Gündeş, Volkswagen Arena’da verdiği ikinci gün konseriyle hayranlarıyla bir kez daha buluştu. Gündeş'i izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.Ebru Gündeş
İbrahim Kutluay, Ebru Gündeş’i dinlemeye kız kardeşiyle birlikte geldi.İbrahim Kutluay ve kız kardeşi
Semicenk de konser alanındaydı. Ebru Gündeş konserinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Semicenk, yeni bir şarkı üzerinde çalıştığını ve yakın zamanda dinleyiciyle buluşturacağını açıkladı. 2026 yılına dair beklentilerini de paylaşan şarkıcı; "Umarım iş anlamında her şey yolunda gider" ifadelerini kullandı.
Konsere yakın arkadaşı Enis Arıkan ile birlikte gelen Şükran Ovalı da Ebru Gündeş'i canlı olarak ilk kez dinleyeceğini ve bu nedenle heyecanlı olduğunu söyledi. Enis Arıkan ise konsere gelmek için uzun süredir istekli olduklarını belirterek; "Arkadaşlarımız bilet ayarladı, çok mutlu olduk" dedi. Ovalı ile konservatuvardan sınıf arkadaşı olduklarını anlatan Arıkan, konser öncesinde birlikte yemek yediklerini ve ardından geceye katıldıklarını söyledi.
Tiyatro çalışmalarına da değinen Şükran Ovalı, 'Fora' adlı oyununun devam ettiğini, şu sıralar okuduğu projeler olduğunu ancak henüz netleşen bir durum bulunmadığını ifade etti.Şükran Ovalı ve Enis Arıkan
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde Sinem Ünsal'ı sahneye elinden tutarak destek olmasıyla ilgili sorulan soruya yanıt veren Şükran Ovalı, bunun kadın dayanışmasının güzel bir örneği olduğunu vurgulayarak; "O an telaştan pek fark edilmedi, kameraların bizi çektiğini bile bilmiyordum. Meslektaşıma seve seve yardım ettim, çok mutluyum" dedi.
Hafsanur Sancaktutan - Kubilay Aka çifti de Ebru Gündeş'i dinlemeye gelen isimler arasındaydı.Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka
Yaklaşık 5 milyon TL değerindeki, soy ismine özel plakalı spor aracıyla konser alanına gelen Kubilay Aka, muhabirlerin, "Yeni aracınız hayırlı olsun" sözlerine, "Teşekkür ederim, konsere geç kaldık, içeri geçmemiz lazım" sözleriyle karşılık verip sevgilisiyle birlikte konser alanına geçti.