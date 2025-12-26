Ünlüler, Ebru Gündeş konserinde

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ebru Gündeş, Volkswagen Arena’da verdiği ikinci gün konseriyle hayranlarıyla bir kez daha buluştu. Gündeş'i izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.

Ebru Gündeş

İbrahim Kutluay, Ebru Gündeş’i dinlemeye kız kardeşiyle birlikte geldi.

İbrahim Kutluay ve kız kardeşi

Semicenk de konser alanındaydı. Ebru Gündeş konserinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Semicenk, yeni bir şarkı üzerinde çalıştığını ve yakın zamanda dinleyiciyle buluşturacağını açıkladı. 2026 yılına dair beklentilerini de paylaşan şarkıcı; "Umarım iş anlamında her şey yolunda gider" ifadelerini kullandı.

Semicenk

Konsere yakın arkadaşı Enis Arıkan ile birlikte gelen Şükran Ovalı da Ebru Gündeş'i canlı olarak ilk kez dinleyeceğini ve bu nedenle heyecanlı olduğunu söyledi. Enis Arıkan ise konsere gelmek için uzun süredir istekli olduklarını belirterek; "Arkadaşlarımız bilet ayarladı, çok mutlu olduk" dedi. Ovalı ile konservatuvardan sınıf arkadaşı olduklarını anlatan Arıkan, konser öncesinde birlikte yemek yediklerini ve ardından geceye katıldıklarını söyledi.