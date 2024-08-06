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        Haberler Magazin Ünlüler, Filenin Sultanları'na tebrik mesajı yağdırdı - Magazin haberleri

        Ünlüler, Filenin Sultanları'na tebrik mesajı yağdırdı

        Filenin Sultanları, Paris 2024 çeyrek final mücadelesinde Çin'i, nefes kesen maçta 3 - 2 mağlup ederek yarı finale çıktı. Her dakikası büyük heyecana sahne olan maçın bitişiyle birlikte ünlüler, Filenin Sultanları'na tebrik mesajı yağdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 13:21 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:45
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, mücadeleyi nefes kesen 5 setin sonunda 3 - 2 kazanarak yarı finale çıktı.
        Filenin Sultanları, final yolunda İtalya ile Sırbistan arasında bu akşam oynanacak maçının galibini bekliyor.

        Ünlüler, Filenin Sultanları'na tebriklerini sundu.

        2

        ZAFER ALGÖZ

        3

        HANDE YENER

        4

        EMRE ALTUĞ

        5

        MÜGE BOZ

        6

        ZERRİN TEKİNDOR

        7

        SERTAB ERENER

        8

        NURGÜL YEŞİLÇAY

        9

        SEREN SERENGİL

        10

        MERT FIRAT

        11

        BURCU BİRİCİK

        12

        YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

        13

        PINAR DENİZ

        14

        HADİSE

        15

        ÇAĞLA ŞIKEL

        16

        PELİN AKİL

        17

        ARAS BULUT İYNEMLİ

        18

        HAZAL KAYA

        19

        İBRAHİM BÜYÜKAK

        20

        SEREL YERELİ

        21

        MİNE TUGAY

        22

        MUSTAFA SANDAL

        23

        CEYDA DÜVENCİ

        24

        DEVRİM ÖZKAN

        25

        AFRA SARAÇOĞLU

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