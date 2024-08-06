Ünlüler, Filenin Sultanları'na tebrik mesajı yağdırdı
Filenin Sultanları, Paris 2024 çeyrek final mücadelesinde Çin'i, nefes kesen maçta 3 - 2 mağlup ederek yarı finale çıktı. Her dakikası büyük heyecana sahne olan maçın bitişiyle birlikte ünlüler, Filenin Sultanları'na tebrik mesajı yağdırdı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, mücadeleyi nefes kesen 5 setin sonunda 3 - 2 kazanarak yarı finale çıktı.
Filenin Sultanları, final yolunda İtalya ile Sırbistan arasında bu akşam oynanacak maçının galibini bekliyor.
Ünlüler, Filenin Sultanları'na tebriklerini sundu.
ZAFER ALGÖZ
HANDE YENER
EMRE ALTUĞ
MÜGE BOZ
ZERRİN TEKİNDOR
SERTAB ERENER
NURGÜL YEŞİLÇAY
SEREN SERENGİL
MERT FIRAT
BURCU BİRİCİK
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY
PINAR DENİZ
HADİSE
ÇAĞLA ŞIKEL
PELİN AKİL
ARAS BULUT İYNEMLİ
HAZAL KAYA
İBRAHİM BÜYÜKAK
SEREL YERELİ
MİNE TUGAY
MUSTAFA SANDAL
CEYDA DÜVENCİ
DEVRİM ÖZKAN