Bayramı sahnede karşıladılar
Müzik dünyasının ünlü isimleri her yıl olduğu gibi bayramı Türkiye'nin dört bir yanında sahnede geçirdi
Derya Uluğ - İzmir
"Herkesin bayramını kutluyorum. Bayramı memleketimde, sizlerle birlikte kutlamak benim için ayrı bir keyif. İnşallah ağzımızın tadı hiç bozulmasın ve bu gece olduğu gibi bolca eğlendiğimiz nice bayramlarımız olsun."
Ebru Gündeş - Kıbrıs
"Sağlıkla, huzurla, barış ve sevgiyle hep beraber şarkılar söyleyeceğimiz, nice bayramlarımız olsun. Bugün size, bayram coşkusunu hissettireceğimiz özel bir gece hazırladık. Bayramınız kutlu olsun, her günümüz bayram olsun."
Kenan Doğulu - Antalya