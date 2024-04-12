Derya Uluğ - İzmir

"Herkesin bayramını kutluyorum. Bayramı memleketimde, sizlerle birlikte kutlamak benim için ayrı bir keyif. İnşallah ağzımızın tadı hiç bozulmasın ve bu gece olduğu gibi bolca eğlendiğimiz nice bayramlarımız olsun."