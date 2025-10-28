Habertürk
        Ünlülerden Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından "Geçmiş olsun" mesajları

        Ünlülerden "Geçmiş olsun" mesajları

        Ünlüler, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesaplarından "Geçmiş olsun" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 12:36 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:22
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı sırasında ilçede 2 bina yıkıldı.

        Öte yandan artçıların sürdüğü Sındırgı'da bugün saat; 10.10'da 4.6, saat 10.54'te ise 4.8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi

        Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından "Geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.

        Fırat Tanış: Geçmiş olsun Balıkesir.

        Bengü: Balıkesir umarım can kaybı yoktur. Tekrar geçmiş olsun.

        Nurgül Yeşilçay: Çok geçmiş olsun.

        Nebahat Çehre: Geçmiş olsun.

        Muazzez Ersoy: Geçmiş olsun. Rabbim hepimizi depremden, afetten korusun.

        #Balıkesir
        #Deprem
        #ünlüler
