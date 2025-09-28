Habertürk
        Haberler Magazin Ünlülerden Güllü'nün vefatı için 'Şüpheli ölüm' yorumları

        Ünlülerden 'Şüpheli ölüm' yorumları

        Güllü olarak tanınan ünlü şarkıcı Gül Tut, Yalova'daki evinde balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. Dün toprağa verilen şarkıcının son anlarını gözler önüne seren videonun ardından bazı ünlü isimler, 'Şüpheli ölüm' yorumlarında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2025 - 14:52 Güncelleme: 28.09.2025 - 14:53
        Ünlülerden 'Şüpheli ölüm' yorumları
        Güllü olarak tanınan ünlü şarkıcı Gül Tut, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek 51 yaşında hayatını kaybetmişti.

        Acı haberi, ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, sosyal medya hesabından duyurmuştu. Merhum şarkıcı, dün son yolculuğuna uğurlandı.

        SHOW TV Haber ekibi, Güllü’nün trajik ölümü öncesindeki son anlarına ulaştı.

        Edinilen bilgilere göre; Güllü, geçtiğimiz gün öğleden sonra kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra akşam saat 6 sularında evine döndü. Yaklaşık yarım saat sonra Güllü’nün kızı ve bir arkadaşı da eve geldi. Üçü, 6'ncı kattaki balkonda 7 saat boyunca sohbet ederek vakit geçirdi.

        Güllü'nün evinin içinden görüntülere de ulaşıldı.

        Görüntülerde, Güllü'nün kızının odasından ayrılırken "O ne lan" dedikten sonra salona yöneldiği görüldü. Bunun üzerine bazı ünlü isimler, Güllü için 'şüpheli ölüm' yorumlarında bulundu.

        Cenk Eren: Gerçekten tuhaf... 'Herkes tamam mı?' diyor. 'O ne lan' diyor. Ve sonra odaya gidip oynamaya başlıyor hayatı sahnede televizyonda en güzel roman oynayan kadının oynarken dengesi bozuluyor ve düşüyor. Ümit ederim hepimiz yanılıyor olalım yoksa korkunç bir olayı öğreneceğiz. Bir savcının bunu çözmesi 2 - 3 gününü almaz.

        Beste Açar: Kulaklıkla dinledim, ağzını kapatmışlar, bir boğulma sesi var. Evde mutlaka üçüncü bir kişi olmalı, incelenmeli.

        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        #Güllü
        #Cenk Eren
        #beste açar
