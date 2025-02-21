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        Haberler Magazin Ünlülerin anneleri - Magazin haberleri

        Ünlülerin anneleri

        Ünlü isimler, zaman zaman anneleriyle birlikte görüntülenirken, bazıları ise birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından yayınlıyor. Magazin dünyasının bazı isimleri anneleriyle olan benzerlikleriyle dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 13:48 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:08
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'te rol alan Işıl Yücesoy, yıllar önce kaybettiği annesini sosyal medya hesabında paylaştığı siyah - beyaz fotoğrafla andı.

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        Işıl Yücesoy, birlikte yer aldıkları kareye; "Canım anacığım... Her şey için teşekkür ediyorum sana" notunu düştü.

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        Diğer ünlü isimler ve anneleri...

        Aras Bulut İynemli ile annesi Sevtap İynemli

        4

        Merve Boluğur ile annesi Nehra Boluğur

        5

        Şarkıcı Zara ile annesi Hatice Yılmaz

        6

        Nesrin Cavadzade ile annesi Feride Cavadzade

        7

        Edis ile annesi Sevil Hanım

        8

        Aslı Bekiroğlu ile annesi Süheyla Bekiroğlu

        9

        Ahmet Kural ile annesi Sema Kural

        10

        Amine Gülşe Özil ile annesi Gülter Gülşe

        11

        Dilan Çiçek Deniz ile annesi Hale Temizyürek

        12

        Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit

        #Ünlülerin anneleri
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