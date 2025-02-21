Ünlülerin anneleri
Ünlü isimler, zaman zaman anneleriyle birlikte görüntülenirken, bazıları ise birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından yayınlıyor. Magazin dünyasının bazı isimleri anneleriyle olan benzerlikleriyle dikkat çekiyor
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'te rol alan Işıl Yücesoy, yıllar önce kaybettiği annesini sosyal medya hesabında paylaştığı siyah - beyaz fotoğrafla andı.
Işıl Yücesoy, birlikte yer aldıkları kareye; "Canım anacığım... Her şey için teşekkür ediyorum sana" notunu düştü.
Diğer ünlü isimler ve anneleri...
Aras Bulut İynemli ile annesi Sevtap İynemli
Merve Boluğur ile annesi Nehra Boluğur
Şarkıcı Zara ile annesi Hatice Yılmaz
Nesrin Cavadzade ile annesi Feride Cavadzade
Edis ile annesi Sevil Hanım
Aslı Bekiroğlu ile annesi Süheyla Bekiroğlu
Ahmet Kural ile annesi Sema Kural