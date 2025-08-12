Ünlülerin ebeveynlik günü
Oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas ile tatil yaptığı anlara dair fotoğraflar paylaştı. Berfu Yenenler de oğulları Kuzey ve Mete ile deniz keyfi yaptı
Giriş: 12.08.2025 - 12:08 Güncelleme: 12.08.2025 - 12:08
Yaz aylarının son günlerine yaklaşırken pek çok ünlü Ege ve Akdeniz koylarındaki tatillerini sürdürüyor.
2020'de evlenen Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 31 Ocak'ta dünyaya gelen oğulları Atlas'ı denizle tanıştırdı.
Çifte, meslektaşları Ceren Benderlioğlu da eşlik etti.
Sezonu Çeşme'de açan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler de çocukları Kuzey ve Mete ile denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
Çocuklarıyla sörf tahtası üzerinde keyif anlar yaşayan Yenenler, renkli kareleri takipçileriyle paylaştı.
