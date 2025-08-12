Ünlülerin ebeveynlik günü Oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas ile tatil yaptığı anlara dair fotoğraflar paylaştı. Berfu Yenenler de oğulları Kuzey ve Mete ile deniz keyfi yaptı

