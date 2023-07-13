Ünlülerin kilo vermek için kullandığı o yöntem! İşte Hollywood diyetinin zararları!
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzen haber geldi. Rol için sıkı bir diyete başlayan Özkan, beklediğinden fazla kilo vermişti. Hollywood diyeti yaptığı bilinen ünlü oyuncu siroz ile mücadele ediyor. Bu kapsamda gündeme gelen Hollywood diyeti hakkında araştırılan, "Hollywood diyeti nedir?", "Hollywood diyeti zararları nedir?", "Hollywood diyeti nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını derledik.
Dünyada ünlülerin tercih etmesi nedeniyle adı "Hollywood diyeti" olarak bilinen bu program, ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları yaşamasının ardından tekrar gündeme geldi. Konuyla ilgili merak edilen, "Hollywood diyeti nedir?, Hollywood diyeti zararları nedir?, Hollywood diyeti nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.
HOLLYWOOD DİYETİ NASIL YAPILIR?
Hollywood diyeti özellikle hamileler, kronik hastalıkları olanlar, diyabet hastaları için oldukça tehlikelidir. Bu diyet içerisinde kırmızı et, unlu mamuller, şeker, yağ, baklagiller tüketilmemelidir. Akşam son yemek 18.00'da olmalıdır ve bu saatten sonra besin alımı yapılmamalıdır. Sütlü, kremalı kahveler ve alkol tüketilmemelidir. Günde en az 30 dakika yürüyüş yapılmalıdır. Diyet dört hafta boyunca aralıksız yapılır. Bu diyette günden en fazla 1500 kalori alınır. Bu dört hafta içerisinde 12-15 kilo verdiren diyette sıvı tüketimi fazla olur.
HOLLYWOOD DİYETİ NE KADAR KİLO VERDİRİR?
Bir uzmandan destek almadan yapılması önerilmeyen Hollywood diyeti, kişinin metabolizması göz önünde bulundurulduğunda günde 1-2 kilo dört hafta içerisinde de en az 12 en çok 18 kilo verilmesini sağlar.
HOLLYWOOD DİYETİ ZARARLARI NEDİR?
Hollywood diyeti karbonhidrat açısından eksik bir menüden oluşur bu sebeple kişilerde enerji düşüklüğü görülebilir. Bunun yanında karbonhidrat enerji miktarını artırdığından aniden kesilmesiyle sağlık sorunları meydana gelebilir. Bu tarz diyetlerin bir uzmandan destek almadan yapılmamasını öneririz. Kişiler doğru bir diyet yapmak istiyorlarsa, bir diyetisyenden yardım alarak kendi bedenlerine, metabolizmalarına göre yapılan analiz sonucunda belirlenen diyet programlarını uygulamalıdır.
HOLLYWOOD DİYETİ YAPAN ÜNLÜLER
Hollywood diyeti yaptığı bilinen ünlüler şu şekildedir;
Ufuk Özkan,
Hadise,
Ebru Gündeş,
Mustafa Sandal,
Gülben Ergen,
Madonna,
Sharon Stone,
Carmen Electra,
Catherine Zeta Jones.