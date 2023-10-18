Ununpentiyum nedir, nerelerde kullanılır? Ununpentiyum kullanım alanları, özellikleri ve simgesi Daha önceden "ununpentiyum" olarak bilinen geçici bir isme sahip olan element adını Moskova'dan almaktadır. 2010 yılında Dubna Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsü, Kaliforniya Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı ve Tennessee Oak Ridge ulusal laboratuvarları araştırmacıları tarafından keşfedilmiştir. Ununpentiyum nedir, nerelerde kullanılır? Ununpentiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

Yapay elementlerden biri olan Moskovyum, yarılanma ömrü saniyeden çok daha kısa olan ve çok hızlı bir şekilde bozunan radyoaktif bir yapıya sahiptir. Laboratuvar araştırmaları dışında herhangi bir kullanımı ve uygulaması bulunmamaktadır. Ununpentiyum nedir? Nerelerde kullanılır? Ununpentiyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Ununpentiyum Nedir?

Elementin özellikleri hakkında elimizde net veriler bulunmamaktadır. Özellikleri kanıtlanıncaya kadar moskovyumun; bizmut, azot, fosfor, arsenik ve antimon gibi azot grubu (pnictogen) elementlerin ağır bir homologu gibi davranacağı öngörülmektedir. En türdeş elementin, hemen üzerinde bulunan bizmut olacağı varsayılmaktadır. Süper ağır yani transaktinit elementlerden biridir. Periyodik tablodaki konumu dikkate alındığında oda sıcaklığında metalik bir katı olacağı tahmin edilmektedir.

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Ununpentiyum Nerelerde Kullanılır?

Moskovyumun yalnızca birkaç atomu üretildiğinden, şu anda temel bilimsel araştırma dışında herhangi bir kullanım alanına sahip değildir.

Ununpentiyum Simgesi

Elementin simgesi “Mc” harfleriyle ifade edilmektedir. İzotopları doğada bulunmamaktadır; sentetiktir. Tüm izotoplarının radyoaktif olması beklenir. Laboratuvar ortamında yapay olarak elde edilmektedir. Amerikyum ve kalsiyumun füzyon reaksiyonları sonucu sentezlenebilir. Bilinen 4 izotopu bulunmaktadır ve bu izotoplarının hiçbiri kararlı değildir. Bugüne kadar sentezlenen en kararlı izotopu, 0,8 saniye yarılanma ömrüne sahip Mc-290’dır.

Ununpentiyum Sembolü

Element periyodik tabloda “Mc” sembolüyle temsil edilmektedir. Canlılar üzerinde hiçbir biyolojik fonksiyona sahip değildir. Radyoaktifliği sebebiyle toksik olması öngörülüyor.

Ununpentiyum Periyodik Tablodaki Yeri

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Periyodik tablonun 7. periyodunun 15. grubunda yer alan elementin atom numarası 115'tir. Bugüne kadar sadece birkaç atomu elde edilebilmiştir.

Ununpentiyum Kullanım Alanları

Yalnızca bilimsel deneylerde ve nihonyum üretmek için kullanılmaktadır.

Ununpentiyum Özellikleri

Moskovyum, izotopları son derece kısa yarı ömre sahip olan yapay bir radyoaktif elementtir.

Erime noktasının 400 derece civarında olduğu, kaynama noktasının ise 1100 derece civarında olduğu tahmin edilmektedir; nihonyumunkine benzer.

Moskovyumun yoğunluğu henüz bilinmiyor.

Metalik bağ gücü nihonyumunkine benzemektedir.

Moskovyumun keşfedilmeden önceki adı “ununpentium” kelimesi, Latincede “bir, bir, beş,” yani 115 rakamının karşılığıdır. IUPAC, keşfedilmemiş elementleri, periyodik tablodaki atom numaralarını temel alarak bu şekilde isimlendirmiştir.

Moskovyumun ilk atomlarının hemen bozunması sonucu 113 numaralı nihonyum elementi keşfedilmiştir.

2017 yılı itibariyle 100 adet moskovyum atomu üretilebilmiştir.

Elementin biyokimyasal reaksiyonlarda diğer metallerin yerini alabileceği değerlendiriliyor.

Tüm Moskovyum izotoplarının son derece radyoaktif olması beklenmektedir. Bugüne kadarki en kararlı izotop, 0.8 saniyelik bir yarı ömre sahip olan Moskovyum-290’dır. 287’den 290’a kadar değişen kütleli izotoplar üretilmiştir.

Elementin; arsenik, fosfor, bizmut, nitrojen ve antimon gibi benzer özelliklere sahip olması beklenmektedir.

Moskovyumun tahmin edilen en yaygın oksidasyon durumları +1 ve +3'tür.

Deneysel veriler bulunana kadar, Moskovyum’un diğer pikotojenlerin ağır bir homoloğu gibi davrandığı öngörülmektedir.

Moskovyum, radyoaktivitesi nedeniyle zararlıdır. Element, kısa yarı ömürlü ve oldukça kararsız bir yapıya sahiptir. Elementin hiçbir biyolojik rolü bulunmamaktadır

Nükleer özelliklerinin yanı sıra, tüm izotoplarının yarı ömürlerinin kısa olması ve üretiminin pahalı olması nedeniyle bugüne kadar moskovyumun hiçbir kimyasal özelliği araştırılmamıştır.

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