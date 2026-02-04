Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Unutkanlığa veda: İyi gelen besinler ve alışkanlıklar

        Hafıza problemleri günlük yaşamı zorlaştırabilir, ama doğru besinler ve yaşam alışkanlıklarıyla unutkanlığı azaltmak mümkün. İşte detaylar..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 08:30 Güncelleme: 04.02.2026 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu listedekiler unutkanlığa iyi geliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Unutkanlık hayatı zorlaştırabilir, ama doğru beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle hafızanızı güçlendirebilirsiniz.

        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        İşte evde yapılabilecek basit egzersizler
        İşte evde yapılabilecek basit egzersizler

        UNUTKANLIĞIN NEDENLERİ

        1. YAŞLANMA

        Yaş ilerledikçe beyin fonksiyonlarında ve hafıza kapasitesinde değişiklikler görülebilir. Kısa süreli bellek zayıflığı, hızlı dikkat dağılması, hatırlama süreçlerinde yavaşlama ve beyin hacminde azalma gibi belirtiler yaşlanmanın etkilerindendir.

        2. STRES VE ANKSİYETE

        Aşırı ve sürekli stres, vücuttaki kortizol seviyesini artırır. Yüksek kortizol, öğrenme ve hafızayla ilgili hipokampus bölgesini etkileyerek nöron kaybına yol açabilir. Bu durum, hem yeni bilgi öğrenmeyi hem de geçmişteki bilgileri hatırlamayı zorlaştırır.

        REKLAM

        3. UYKU PROBLEMLERİ

        Uyuyamama veya kesintili uyku, gün içinde öğrenilen bilgilerin etkili şekilde hafızaya alınmasını engeller. Düzenli uyku eksikliği, hem öğrenme hem de hatırlama becerilerini olumsuz etkiler.

        4. BESLENME ALIŞKANLIKLARI

        Dengesiz beslenme, aşırı şeker tüketimi, yetersiz su tüketimi ve Omega-3 eksikliği, hafızayı olumsuz etkileyebilir. Düzenli ve dengeli beslenme, beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışması için önemlidir.

        5. SAĞLIK SORUNLARI

        Kafa travmaları, nörolojik ve kronik hastalıklar, tiroid sorunları, beyin enfeksiyonları ve vitamin-mineral eksiklikleri unutkanlığa yol açabilir.

        6. İLAÇ KULLANIMI

        Bazı ilaçlar bilişsel fonksiyonları etkileyerek geçici veya kalıcı hafıza sorunlarına neden olabilir.

        UNUTKANLIKLA BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

        1. DÜZENLİ EGZERSİZ

        Egzersiz, beyne daha fazla oksijen ulaşmasını sağlar, odaklanmayı güçlendirir ve kortizol seviyelerini düşürür. Düzenli fiziksel aktivite hafızayı destekler.

        REKLAM

        2. YETERLİ VE DÜZENLİ UYKU

        Uyku sırasında beyin dinlenir ve yenilenir. Düzenli uyku, hafızayı güçlendirerek unutkanlığı azaltabilir.

        3. STRESİ YÖNETMEK

        Stres yönetimi teknikleri ve stresten uzak yaşam tarzı, unutkanlıkla mücadelede önemlidir.

        4. ZİHİNSEL AKTİVİTELER

        Bulmaca çözmek, kitap okumak, resim yapmak ve strateji oyunları oynamak gibi aktiviteler, beyni aktif tutarak hafızayı güçlendirir.

        5. SOSYAL ETKİLEŞİM

        Aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek, yeni insanlarla tanışmak ve sosyal etkinliklere katılmak, beyin hücrelerini aktif tutarak hafızayı destekler.

        UNUTKANLIĞA İYİ GELEN VİTAMİNLER

        B VİTAMİNLERİ (B1, B6, B9, B12): Hafıza sorunlarını azaltır ve bilişsel gerilemeyi önler.

        REKLAM

        C VİTAMİNİ: Antioksidan etkisiyle beyin hücrelerini korur.

        D VİTAMİNİ: Sinir hücreleri arasındaki iletişimi destekler.

        E VİTAMİNİ: Serbest radikalleri etkisiz hâle getirerek yaşlanmaya bağlı hafıza gerilemesini yavaşlatır.

        UNUTKANLIĞA İYİ GELEN BESİNLER

        BALIK: Omega-3 açısından zengindir; hafızayı güçlendirir. Somon, hamsi ve sardalya önerilir.

        YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Ispanak ve brokoli, folik asit içerir ve beyin fonksiyonlarını destekler.

        ÇİLEK VE YABAN MERSİNİ: Antioksidan ve C vitamini içerir.

        AVOKADO: Sağlıklı yağlar ve vitaminlerle unutkanlığa karşı etkilidir.

        KURUYEMİŞLER: Ceviz ve badem, Omega-3 ve antioksidan içerir.

        TAM TAHILLAR: B1, B6 ve B9 vitaminleri bakımından zengindir.

        REKLAM

        ZEYTİNYAĞI: Oleik asit içerir, beyin sağlığı için faydalıdır.

        YEŞİL ÇAY: Antioksidan içerir ve bilişsel işlevleri destekler.

        UNUTKANLIK DÜŞMANI ÖZEL BESİNLER

        ISPANAK: C vitamini ve folik asit içerir; özellikle çiğ tüketilmesi önerilir.

        CEVİZ: Hafızayı güçlendirir, dikkat dağınıklığını azaltır. Günde 2 adet yeterlidir.

        BİTTER ÇİKOLATA: Polifenoller içerir, beyni güçlendirir. Günde 2-3 kare tüketilebilir.

        TARÇIN: Koku ve içeriğiyle odaklanmayı artırır ve zihni rahatlatır.

        NAR VE NAR SUYU: Güçlü antioksidanlar içerir, kan dolaşımını destekler.

        DOMATES: Likopen içerir, beyin sağlığını ve kan dolaşımını destekler.

        REKLAM

        DOKTORA BAŞVURMAYI GEREKTİREN DURUMLAR

        Unutkanlık çoğu zaman normal bir durum olsa da bazı durumlarda tıbbi yardım gerekir:

        - Günlük işleri yapmada zorlanıyorsanız

        - Normalde hatırladığınız şeyleri unutuyorsanız

        - Unutkanlık sürekli artıyor ve kişisel ilişkilerinizi etkiliyorsa

        - Ailede demans veya hafıza kaybı öyküsü varsa

        - Depresyon, anksiyete veya karmaşık düşünme sorunları eşlik ediyorsa

        Bu durumlarda doktor tarafından unutkanlık testi yapılması önemlidir.

        Görsel Kaynak: shutterstock - istockphoto

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Beşiktaş, Olaitan'ı resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Olaitan'ı resmen açıkladı!
        Sağ bek hamlesi!
        Sağ bek hamlesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü