Uraz Kaygılaroğlu: İskoçya gezisi efil efil geçti

Kaygılaroğlu, geziyle ilgili "Efil efil geçti." ifadelerini kullanırken, Yılmaz ise kilt pozunun sosyal medyada yoğun ilgi görmesiyle ilgili "Öyle mi? Ben daha yeni geldim, farkında değilim. Bakacağım araştıracağım." diye konuştu.

KİLT NEDİR?

İskoçya'da düğün ve balo gibi özel günlerde giyilen bu giysiler, aslında ulusal gururun ve aile / klan ilişkilerinin önemli bir sembolü.

Kilt; ceket, yelek, gömlek, kravat, kilt, kilt iğnesi, dize kadar yün çorap, kurdele ve hafif takım elbise ayakkabılarından oluşuyor. Kilt; İskoçlar için gücün, romantikliğin ve dramatizmin de en büyük sembolü olarak kabul ediliyor.