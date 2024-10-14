Uraz Kaygılaroğlu, kafa dinlemek için İtalya'ya gitti Uraz Kaygılaroğlu, birkaç ay önce çektirdiği 'Kadın Cinayeti' temalı fotoğrafların, İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil cinayetlerinin ardından tekrar gündeme gelmesiyle bir hayli zor günler geçirmişti. kaygılaroğlu, yaşanan son olayların ardından kafasını toplamak için İtalya'ya tatile gitti

Habertürk Giriş: 14.10.2024 - 16:22 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:22 facebook

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