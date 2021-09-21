"YAPIYORUZ BU SPORU!"

Ada ile fotoğraflarını 2,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Uraz Kaygılaroğlu, "Yapıyoruz bu sporu! Ev yapımı yemek..." notunu düştü.

"BABA GİBİ BABA!"

Oyuncu Necip Memili ise yakın arkadaşının bu gönderisine kayıtsız kalmadı. Memili, Kaygılaroğlu'na, "Baba gibi baba, helal be!" yorumunu yaptı.