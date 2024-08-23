Uraz Kaygılaroğlu'na Vergi Dairesi'nden Teşekkür Belgesi

37 yaşındaki oyuncu; "Bugün, pek değerli Kadıköy Vergi Dairesi Müdürü ve Yardımcıları beni 'Teşekkür Belgesi' ile onurlandırdılar. Kendilerine ve tüm çalışanlarına ben de teşekkürü borç bilirim. Vatandaşlık görevimi yerine getirmenin gururu içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

Foroğraflar: Instagram, DHA