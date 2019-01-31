Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Amman'da gerçekleşen görüşmede taraflar, Suriyeli mülteciler konusunda ICRC ile Ürdün arasındaki iş birliği ve bu iş birliğinin mültecilerin insani ihtiyaçlarının karşılanması konusunda oynadığı rolü ele aldı.

Maurer, Ürdün'ün, tüm baskılara ve yüklendiği ağır yüke rağmen Suriyelilere yönelik insani tavrını övdü. AA'nın haberine göre; Safedi de uluslararası camianın Suriyelilere ve iltica yükünün oluşturduğu ekonomik güçlüklerle boğuşan Ürdün'e karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesinin önemini vurguladı.

Ülkesinin, Suriyelilerin gönüllü dönüşlerini desteklediğini belirten Safedi, bu bağlamda krize siyasi çözüm bulunması için uluslararası çabaların etkinleştirilmesini istediklerini kaydetti.

Ürdün-Suriye sınırındaki Er-Rukban Mülteci Kampı'na da değinen Safedi, buradaki Suriyelilerin evlerine dönmesinin sorunlarını kökten çözeceğini dile getirdi.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, Ürdün'e sığınmak için geldikleri Rukban kampında zor şartlar altında yaşıyor.