Ürdün Kralı, Türkiye'ye gelecek
Ürdün Kralı II. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyarete ilişkin açıklamada bulundu:
"Ürdün Kralı II. Abdullah, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlerine icabetle 7 Şubat 2026 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Ziyaret çerçevesinde İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır."