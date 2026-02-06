Ürdün Kralı, Türkiye'ye gelecek

Habertürk
        Ürdün Kralı II. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

        Giriş: 06.02.2026 - 19:34 Güncelleme: 06.02.2026 - 19:56
        Ürdün Kralı II. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyarete ilişkin açıklamada bulundu:

        "Ürdün Kralı II. Abdullah, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlerine icabetle 7 Şubat 2026 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir.

        Ziyaret çerçevesinde İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır."

