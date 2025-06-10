Amca ile yeğeninin kavgası cinayetle bitti!
Şanlıurfa'da, 35 yaşındaki Mesut Kurt, düğünde karşılaştığı yeğeni 26 yaşındaki İbrahim Halil Kurt'tan alacağını istedi. Amca yeğen arasında çıkan tartışmada silahını çeken Mesut Kurt, yeğenini öldürüp olay yerinden kaçtı
Şanlıurfa'da kan donduran olay, Akçakale ilçesine bağlı Alıncık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Kurt (35), bir düğünde karşılaştığı yeğeni İbrahim Halil Kurt'tan (26) alacağını istedi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜHayatını kaybeden İbrahim Halil Kurt.
DHA'daki habere göre taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
YEĞENİNE ATEŞ AÇTIYeğenini öldüren amca Mesut Kurt.
Bu sırada Mesut Kurt, yanında bulunan tabancayla yeğenine ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan İbrahim Halil Kurt, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
OLAYIN ARDINDAN KAÇTI
Amca olay yerinden kaçarken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.