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Urla'da 2 ton ağırlığında köpek balığı ağlara takıldı

İzmir'in Urla ilçesinde ava çıkan balıkçıların ağlarına, 2 ton ağırlığında 10 metre büyüğünde camgöz cinsi köpekbalığı takıldı.

Urla'da 2 ton ağırlığında köpek balığı ağlara takıldı
DHA

İzmir'in Urla ilçesinde tekneyle ava çıkan balıkçılar, 10 metre boyunda, 2 ton ağırlığında camgöz cinsi köpekbalığı yakaladı. Vinçle güçlükle sahile getirilen dev köpekbalığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İskele Su Ürünleri Kooperatifi ortağı balıkçılar, dün gece, Gelinkaya açıklarına ağ attı. Sabah ağlarını kontrol eden balıkçılar, 10 metre boyunda 'camgöz' cinsi köpek balığının ağlarında olduğunu görünce şaşkına döndü. Vinçle güçlükle sahile getirilen 2 ton ağırlığındaki köpekbalığını gören vatandaşlar, fotoğraflarını çekti. İlçedeki balıkçılar ilk kez bu kadar büyük bir köpek balığını yakaladıklarını belirtti.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Korunması gereken bir tür. Genellikle Akdeniz'in açıklarında yaşar, kıyıya nadiren gelir. Balık sürüsünü takip edip kıyıya gelmiş olabilir. Dediğim gibi balıklarla beslendiği için insanlara bir zararı yoktur' dedi.

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