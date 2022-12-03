Suarez, "Maçtan sonra çocuklarımı görmek istedim. FIFA yetkilileri bana 'Hayır, izin vermiyoruz!" dedi. Ayrıca bakın bu Dünya Kupası'nda enteresan şeyler oluyor. Enteresan hakem kararları, penaltı. FIFA, Uruguay'a her zaman karşı." diyerek sözlerini noktaladı.