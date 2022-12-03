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Uruguay'dan hakem isyanı! Muslera çılgına döndü

2022 Dünya Kupası'na veda eden Uruguay maçtan sonra büyük yıkım yaşarken, Galatasaraylı Fernando Muslera ve arkadaşları, maçın sonunda hakeme yoğun itirazlarda bulundu

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  • Uruguay'dan hakem isyanı! Muslera çılgına döndü

    2022 Dünya Kupası H Grubu son maçında Gana’yı 2-0 yenen Uruguay, gol averajı nedeniyle grubu üçüncü sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.
  • Uruguay'dan hakem isyanı! Muslera çılgına döndü

    Güney Kore'nin Portekiz'i 90+1'de gelen golle mağlup etmesiyle büyük yıkım yaşayan Güney Amerika ülkesi, rakibinden 2 gol geride kaldı.
  • Uruguay'dan hakem isyanı! Muslera çılgına döndü

    Maçın son düdüğüyle birlikte yıkım yaşayan Uruguay takımı, soluğu Alman hakem Daniel Siebert’in yanında aldı.
  • Uruguay'dan hakem isyanı! Muslera çılgına döndü

    Uruguay cephesinin tepkisine neden olan pozisyonlardan biri, Darwin Nunez’in Daniel Amartey tarafından ceza sahası içinde yerde kaldığı andı. Ancak hakem devam dedi.
  • Uruguay'dan hakem isyanı! Muslera çılgına döndü

    Karşılaşmanın uzatma anlarında bu kez Edinson Cavani yerde kalan isim oldu. Ganalı Seidu Alidu’nun arkadan müdahalesi sonrası ceza sahası içinde yere düşen deneyimli forvet penaltı bekledi. Hakem Siebert burada da devam kararı verdi.
  • Uruguay'dan hakem isyanı! Muslera çılgına döndü

    Maçın bitişiyle beraber hakem Siebert ve yardımcılarının etrafını çeviren Uruguaylı futbolcular sert tepki gösterdi.
  • Uruguay'dan hakem isyanı! Muslera çılgına döndü

    Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, yardımcı hakemin üzerine yürürken, eliyle arkadan hakemi itti. Yardımcı hakem Muslera’nın bu hareketi karşısında şaşkına döndü.
  • Uruguay'dan hakem isyanı! Muslera çılgına döndü

    Turnuvada süre alamayan Muslera, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı. 
  • Uruguay'dan hakem isyanı! Muslera çılgına döndü

    Maçtan sonra gözyaşlarını tutamayan Luis Suarez "Bugün verilmeyen penaltılarımız var. FIFA ve Hakem Komitesi çıkıp açıklama yapmak zorunda. Bu kararların gerekçelerini açıklamak zorundalar. Bizim canımız yanıyor." dedi.
  • Uruguay'dan hakem isyanı! Muslera çılgına döndü

    Suarez, "Maçtan sonra çocuklarımı görmek istedim. FIFA yetkilileri bana 'Hayır, izin vermiyoruz!" dedi. Ayrıca bakın bu Dünya Kupası'nda enteresan şeyler oluyor. Enteresan hakem kararları, penaltı. FIFA, Uruguay'a her zaman karşı." diyerek sözlerini noktaladı.
  • Uruguay'dan hakem isyanı! Muslera çılgına döndü
  • Uruguay'dan hakem isyanı! Muslera çılgına döndü

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