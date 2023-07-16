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        Uruguay nerede, hangi kıtada yer alır? Uruguay başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        Uruguay -resmi adıyla Uruguay Doğu Cumhuriyeti- iç savaşları ve egemenlik mücadelesiyle kendini yeniden yaratan bir ülkedir. İspanyol egemenliği altında yönetilen Latin Amerika ülkelerinden biri olan Uruguay, bağımsızlığını 1825 yılında kazanmıştır. Uruguay nerede, hangi kıtada yer alır? Uruguay başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 01:25
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        Uruguay nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Dengeli bir ekonomiye sahip olan ülke, Güney Amerika ülkeleri içinde en gelişmiş ülkelerden biridir. İspanyol egemenliğinden sıyrılmasına rağmen nüfusun %92’si İspanyol kökenli beyazlardan oluşmaktadır. Uruguay nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        Uruguay Nerede?

        Guarani’de "Boyalı Kuşlar Irmağı" anlamına gelen Uruguay, Güney Amerika ülkesidir. Uruguay; Brezilya, Arjantin ve Büyük Okyanus ile çevrelenmiştir. Surinam’dan sonra Güney Amerika’nın en küçük ülkesidir.

        Uruguay Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

        Uruguay, Güney Amerika kıtasında yer almaktadır. Güney Amerika kıtasının doğu kanadında yer alan olan düşük nüfus yoğunluğuna sahiptir.

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        Uruguay Başkenti

        Uruguay’ın başkenti Montevideo’dur. Nüfusun yarısından fazlası büyükşehir bölgesinde toplanmıştır. Başkent Montevideo’nun nüfusu yaklaşık olarak 1,8 milyondur. Bu da demek oluyor ki ülke nüfusunun çoğunluğu başkentte bulunmaktadır.

        Uruguay Bayrağının Anlamı

        Uruguay bayrağında beyaz ve mavi şeritler hâkimdir. Bayrağında hemen sol köşesinde bir de güneş sembolü yer almaktadır. Arjantin bayrağından esinlenerek tasarlandığı için kimi zaman Arjantin bayrağıyla karıştırılabilir. Bayrakta yer alan dokuz yatay çizgi ülkenin dokuz ilini temsil eder. Bayraktaki beyaz renk barış ve dürüstlüğü; mavi renk ise ülkedeki nehir ve göllerin rengini simgeler. Bayrakta yer alan güneş sembolü ise halkın bağımsızlığını temsil etmektedir.

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        Uruguay Nüfusu

        Uruguay, küçük yüzölçümüne sahip olan bir ülkedir. Dolayısıyla kalabalık bir ülke olduğundan bahsedemeyiz. Bilakis nüfus artış hızı oldukça düşüktür. Uruguay’ın 2023 itibariyle nüfusu 3,509,832’dir.

        Uruguay Para Birimi

        Uruguay’ın resmi para birimi Uruguay pesosudur. 1 Uruguay pesosu 0,68 Türk lirasına denk gelmektedir.

        Uruguay Türkiye Saat Farkı

        Uruguay ve Türkiye arasında 7 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır. Uruguay, Türkiye’den 7 saat geridedir. Türkiye’de saat 08.00 iken Uruguay’da saat 01.00’dir.

        Uruguay Şehirleri

        Uruguay’ın şehirleri uzunca bir listeyi oluşturmaktadır. Ancak bu liste içerisinde bazı şehirler gerek tarihi ve doğal güzellikleri gerekse yoğun nüfus itibariyle ön plana çıkmaktadır. İşte, Uruguay’ın belli başlı şehirleri: Montevideo, Colonia del Sacramento, Salto, Punta del Este, Ciudad de la Costa, Las Piedras, Rivera.

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