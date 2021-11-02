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Haberler Gündem 3. Sayfa MASKE KAVGASI! Son dakika: Maske yüzünden birbirlerine girdiler, ürünler havada uçuştu! - VİDEO HABER
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Markette kadınların maske kavgası!

İstanbul Beylikdüzü’nde bir markette, maskesiz dolaşan kadın, başka bir kadının tepkisine aldırmayınca ikili arasında kavga çıktı. Marketteki vatandaşların müdahalesiyle son bulan olay anları ise cep telefon kamerasına yansıdı

MASKE KAVGASI! Son dakika: Maske yüzünden birbirlerine girdiler, ürünler havada uçuştu! - VİDEO HABER
Markette kadınların maske kavgası!
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İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz cumartesi günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir markette akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

"MASKENİ TAK" UYARISI TARTIŞMA YARATTI

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere göre, markette maskesiz dolaşan bir kadın, başka bir kadın tarafından uyarılınca ikili arasında tartışma yaşandı.

ÜRÜNLER HAVADA UÇUŞTU

İlerleyen dakikalarda kavgaya dönüşen olayda marketteki ürünler havada uçuştu.

Olay çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son buldu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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