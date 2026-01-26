Habertürk
        Uşak haberleri: Dehşet! Kardeş kavgası cinayetle bitti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Dehşet! Kardeş kavgası cinayetle bitti!

        Uşak'ta, 26 yaşındaki Fatih Y. ile ağabeyi Mehmet Y. arasında yaşanan kavgada, ağabeyini silahla vuran Fatih Y., av tüfeğiyle hayatına son verdi. Ağabey Mehmet Y., hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Giriş: 26.01.2026 - 09:12 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:12
        Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Balcıdamı köyünde meydana gelen olayda, iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Fatih Y., ağabeyi Mehmet Y.’yi tabancayla vurarak yaraladı.

        AĞABEYİNİ VURUP HAYATINA SON VERDİ

        İHA'daki habere göre olayın ardından Fatih Y.’nin av tüfeğiyle kendine ateş ederek yaşamına son verdiği öğrenildi. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        YARALI AĞABEY TEDAVİYE ALINDI

        Yaralı Mehmet Y., yakınları tarafından Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

