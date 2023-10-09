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        Uşakspor dibe demir attı

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Uşakspor, Karaman FK'ya deplasmanda 4-0 mağlup olarak dibi gördü. Farklı mağlubiyetle grupta 6 maç sonunda 4'üncü yenilgisini alan Uşak, 4 puanla puan tablosunda son sıraya geriledi. Grupta 6 haftada yalnız 2 gol atabilen kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 12 gol görerek 19 takım arasında en az gol atıp, en çok gol yiyen takım da oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:32 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:32
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        Uşakspor dibe demir attı
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Uşakspor, Karaman FK'ya deplasmanda 4-0 mağlup olarak dibi gördü. Farklı mağlubiyetle grupta 6 maç sonunda 4'üncü yenilgisini alan Uşak, 4 puanla puan tablosunda son sıraya geriledi. Grupta 6 haftada yalnız 2 gol atabilen kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 12 gol görerek 19 takım arasında en az gol atıp, en çok gol yiyen takım da oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

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