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        Özgür Özel: Son cumhurbaşkanı gibi değil, ilk cumhurbaşkanı gibi davranacağız (2)

        UŞAKBELEDİYE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'dan sonra geldiği Uşak'ta programı kapsamında ilk olarak CHP Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 21:53 Güncelleme: 10.05.2024 - 21:55
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        Özgür Özel: Son cumhurbaşkanı gibi değil, ilk cumhurbaşkanı gibi davranacağız (2)
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        UŞAKBELEDİYE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya’dan sonra geldiği Uşak’ta programı kapsamında ilk olarak CHP Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra Uşak Belediye binası önünde halkla buluştu. Özel, burada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve belediye çalışanları tarafından karşılandı. Buluşmaya CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan da katıldı.

        Özel, Uşak'taki son görüşmelerinde Uşak halkına başarı sözü verdiklerini ve sözlerini tuttuklarını belirterek, "Tüm kenti kırmızı beyaza boyadığınızı görmek ne güzel, Uşak'a bahar geldi. Teşekkürler Uşak. Sadece CHP'liler değil, Uşak'ta yaşayan tüm muhafazakar ve milliyetçi demokratları da adil ve dürüst bir yönetime kavuşmak amacıyla oy verdikleri için tebrik ediyorum. Uşak'ın yüzünü güldürmeye geldik. Hep birlikte mücadele ettik ve kazandık. Kesinlikle ayrım yapmadan herkese eşit hizmet anlayışıyla çalışarak halkımızın yanında olacağız. Daha önce belediye varlıkları maalesef çeşitli vakıflara ve derneklere aktarılıyordu. Tamamen siyasi faaliyetler yürütmek amacıyla gençler arasında ayrımcılık yaparak halkın imkanlarının bazı gruplara aktarılması asla kabul edilemez. Bundan böyle tüm imkanlar hak edenlerin, yani halkın olacak" dedi.

        'CHP KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR'

        İkinci yüzyılın ilk seçimini büyük bir zaferle kazandıklarını ifade eden Özel, "Vatandaşın gündemi neyse onunla ilgileneceğiz. İşsizlikle ve yoksullukla mücadele eden, kredi kartı borcu altında ezilen, ürünü tarlada değer kaybeden, emekli aylığıyla geçinemeyen ve öğrencilik hayatında zorlanan kimseyi yalnız bırakmayacağız. 18 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Saraçhane'de atanmayan öğretmenlerimizin hakkını savunmak adına; 26 Mayıs Pazar günü ise Ankara Tandoğan Meydanı'nda emeklilerimizin haklarını savunmak adına büyük mitingler gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

        'MÜZAKEREYLE KAZANAMIYORSAK MÜCADELEYLE KAZANIRIZ'

        "Bizleri normalleşmekle suçlayanlar var" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Normalleştik çünkü normalleşmek demek sorunu olan, sıkıntıda olan herkesin sesi olmak demektir. Vatandaşın sesini her alanda ve her anlamda duyurabilmek, onun hakkını savunabilmek demektir. Normal olan budur. Emeklimizi, öğrencimizi, esnafımızı, çiftçimizi, her milletten ve her mezhepten olan tüm vatandaşımızı seviyor ve kucaklıyoruz; hepsinin hakkını savunacağız. İktidara geldiğimizde de tüm bu düşüncelerle hareket edeceğiz ve iktidar olana kadar da sokaklarda olacağız. Şunu hatırlatmak istiyorum ki biz yalnızca CHP değiliz, biz renklerini ay yıldızlı bayrağımızdan alan bir partiyiz ve bu bayrağın altında yaşayan tüm vatandaşlarımız mutlu olana kadar da çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Türkiye İttifakıyız."

        'HEDEFİMİZ İKTİDAR PARTİSİ OLMAK'

        Özel, konuşmasının ardından Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı makamında ziyaret etti. Özel, "Kente dokunan, emeklilerimize dokunan, yoksullarımızı yoksulluklarını teşhir etmeden ortadan kaldıran, en iyi sosyal belediyecilik uygulamalarının yapıldığı, anne ve babalarından bize emanet öğrencilerimize önemli hizmetlerin sunulduğu bir belediyecilik anlayışını hep birlikte hayata geçireceğiz. Hedefimiz iktidar partisi olmak. Bundan sonraki süreçte adam kayırmacılık, akraba kayırmacılık ve partizanlık olmadan, bütün Uşak'a en doğru hizmetlerin yapılacağına yürekten inanıyorum. Bundan sonraki süreçte büyük bir başarı öyküsü yazılmasını dikkatle takip edeceğiz. Avrupa Birliği fonlarının araştırılmasında, Belediyeler Birliği'nin yapacağı projelerle katkılarla hep Uşak'ın arkasında olacağız. Bizim hiçbir partiye, hiçbir partiliye, hiçbir siyasi görüşe bir husumetimiz yok. Herkesi dost ve kardeş biliyoruz. İlk hedefimiz Atatürk'ün partisini iktidar yapmaktır. Hep birlikte çalışmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

        'KENTİ BİR ÜST LİGE TAŞIMA KARARLILIĞINI ORTAYA KOYACAĞIZ'

        Çok yoğun ve dolu dolu geçen bir seçim dönemi atlattıklarını ifade eden Başkan Yalım ise "Sizlerin teveccühüyle rekor bir farkla rakiplerimizi geride bırakarak bu yarışı kazandık. Sizlerin sevgisine layık olmak için var gücümüzle çalışacağımızı bilmenizi istiyorum. Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde bundan böyle sosyal demokrat belediyecilik bayrağını Uşak'ta dalgalandıracağız. Hizmetleri, yatırım ve projeleriyle de kenti bir üst lige taşıma kararlılığını ortaya koyacağız. 3 dönem milletvekilliği yaptım ve Sayın Genel Başkanımızdan çok şey öğrendim. Bu yüzden bu ziyaret bizim için çok önemli" diye konuştu. Özel, daha sonra kentten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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