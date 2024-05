Özgür Özel: Son cumhurbaşkanı gibi değil, ilk cumhurbaşkanı gibi davranacağız (2)

UŞAKBELEDİYE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya’dan sonra geldiği Uşak’ta programı kapsamında ilk olarak CHP Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra Uşak Belediye binası önünde halkla buluştu. Özel, burada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve belediye çalışanları tarafından karşılandı. Buluşmaya CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan da katıldı.

Özel, Uşak'taki son görüşmelerinde Uşak halkına başarı sözü verdiklerini ve sözlerini tuttuklarını belirterek, "Tüm kenti kırmızı beyaza boyadığınızı görmek ne güzel, Uşak'a bahar geldi. Teşekkürler Uşak. Sadece CHP'liler değil, Uşak'ta yaşayan tüm muhafazakar ve milliyetçi demokratları da adil ve dürüst bir yönetime kavuşmak amacıyla oy verdikleri için tebrik ediyorum. Uşak'ın yüzünü güldürmeye geldik. Hep birlikte mücadele ettik ve kazandık. Kesinlikle ayrım yapmadan herkese eşit hizmet anlayışıyla çalışarak halkımızın yanında olacağız. Daha önce belediye varlıkları maalesef çeşitli vakıflara ve derneklere aktarılıyordu. Tamamen siyasi faaliyetler yürütmek amacıyla gençler arasında ayrımcılık yaparak halkın imkanlarının bazı gruplara aktarılması asla kabul edilemez. Bundan böyle tüm imkanlar hak edenlerin, yani halkın olacak" dedi.

'MÜZAKEREYLE KAZANAMIYORSAK MÜCADELEYLE KAZANIRIZ'

"Bizleri normalleşmekle suçlayanlar var" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Normalleştik çünkü normalleşmek demek sorunu olan, sıkıntıda olan herkesin sesi olmak demektir. Vatandaşın sesini her alanda ve her anlamda duyurabilmek, onun hakkını savunabilmek demektir. Normal olan budur. Emeklimizi, öğrencimizi, esnafımızı, çiftçimizi, her milletten ve her mezhepten olan tüm vatandaşımızı seviyor ve kucaklıyoruz; hepsinin hakkını savunacağız. İktidara geldiğimizde de tüm bu düşüncelerle hareket edeceğiz ve iktidar olana kadar da sokaklarda olacağız. Şunu hatırlatmak istiyorum ki biz yalnızca CHP değiliz, biz renklerini ay yıldızlı bayrağımızdan alan bir partiyiz ve bu bayrağın altında yaşayan tüm vatandaşlarımız mutlu olana kadar da çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Türkiye İttifakıyız."