Uşakspor deplasmanda güzel

Ligde ilk hafta dış sahada Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, evinde taraftarı önündeki ilk sınavda Balıkesirspor karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyeti yine dış sahada telafi etti. İstanbul'da Beykoz İshaklıspor maçını 2-1 kazanmayı başaran Uşakspor, 3 haftada 2 deplasman galibiyetiyle 6 puana ulaştı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Uşakspor bu sezon deplasmanda 2'de 2 yaptı.

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