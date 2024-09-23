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        Uşakspor deplasmanda güzel

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Uşakspor bu sezon deplasmanda 2'de 2 yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:23 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:25
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        Uşakspor deplasmanda güzel
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Uşakspor bu sezon deplasmanda 2'de 2 yaptı.

        Ligde ilk hafta dış sahada Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, evinde taraftarı önündeki ilk sınavda Balıkesirspor karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyeti yine dış sahada telafi etti. İstanbul'da Beykoz İshaklıspor maçını 2-1 kazanmayı başaran Uşakspor, 3 haftada 2 deplasman galibiyetiyle 6 puana ulaştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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