Uşakspor'da hasret sona erdi

TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Nevşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Uşakspor'un ligde iç sahadaki galibiyet hasreti sona erdi. Geçen sezon taraftarının önünde çıktığı 18 maçta 17 mağlubiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, bu sezon evindeki ilk karşılaşmada Balıkesirspor'a 2-0 kaybetmişti. Uşakspor, 2022-23 sezonunda 19 Nisan 2023'te 2-0 galip geldiği Fethiyespor maçından 530 gün sonra Uşak'ta zafer sevinci yaşadı. Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alıp 9 puana ulaşan Uşakspor, zirvenin 1 puan gerisinde 3'üncü sıraya yerleşti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.