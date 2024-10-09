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        Uşakspor kupada Bursaspor'u ağırlıyor

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup lideri Uşakspor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında yarın evinde 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve ortaklarından Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:12 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:12
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        Uşakspor kupada Bursaspor'u ağırlıyor
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup lideri Uşakspor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında yarın evinde 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve ortaklarından Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Armağan Çıbık yönetecek.

        Uşak temsilcisi kupada ilk turda evinde 1922 Konyaspor'u 4-0 yenerek, Bursa ekibi ise aynı turda deplasmanda Bozüyük Vitraspor'u 1-0 yenerek yoluna devam etmişti. İki takım daha önce 1 Aralık 2015'te yine kupada karşılaşmış, Bursaspor ev sahibi olduğu maçı 3-0 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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