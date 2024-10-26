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        Uşakspor - Fatsa Belediyespor: 0-1

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta liderlik peşindeki Uşakspor, iç sahada Fatsa Belediyespor'a tek golle yenilmekten kurtulamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 17:56 Güncelleme: 26.10.2024 - 17:56
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        Uşakspor - Fatsa Belediyespor: 0-1
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        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta liderlik peşindeki Uşakspor, iç sahada Fatsa Belediyespor’a tek golle yenilmekten kurtulamadı. Uşak 1 Eylül Stadı’ndaki karşılaşmayı konuk ekip 68’inci dakikada Muhammet Öztürk’ün golüyle kazandı. Uşakspor bu skorla 16 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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