Uşakspor - Fatsa Belediyespor: 0-1
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta liderlik peşindeki Uşakspor, iç sahada Fatsa Belediyespor'a tek golle yenilmekten kurtulamadı.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta liderlik peşindeki Uşakspor, iç sahada Fatsa Belediyespor’a tek golle yenilmekten kurtulamadı. Uşak 1 Eylül Stadı’ndaki karşılaşmayı konuk ekip 68’inci dakikada Muhammet Öztürk’ün golüyle kazandı. Uşakspor bu skorla 16 puanda kaldı.
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