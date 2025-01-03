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        Uşakspor'a genç takviye

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Uşakspor, ara transfer döneminde Bölgesel Amatör Lig'de 2 Eylül SK forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Ayhan Taşlı'yla anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:35 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:35
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        Uşakspor'a genç takviye
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Uşakspor, ara transfer döneminde Bölgesel Amatör Lig'de 2 Eylül SK forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Ayhan Taşlı'yla anlaşmaya vardı. Ayhan sezonun ilk yarısında 5 golle oynadı. Eskişehirspor'un altyapısında yetişen genç oyuncunun adı alt liglerde birçok takımla anılıyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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