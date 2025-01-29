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        Yanan otomobilden ceset çıktı

        UŞAK'ta yol kenarında yanan otomobilde ceset bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:37 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:40
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        Yanan otomobilden ceset çıktı
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        UŞAK'ta yol kenarında yanan otomobilde ceset bulundu. Ceset kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

        Atatürk Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde saat 05.00 sıralarında yol kenarındaki bir otomobilin yandığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İncelemede, otomobilde yanmış ceset bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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