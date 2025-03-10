Komşularına av tüfeği ile ateş açtı; 2 ölü, 1 yaralı

UŞAK'ın Banaz ilçesinde Mehmet I. (89), av tüfeğiyle komşusu Fatma Y. (61) ve Sait G.'yi (71) öldürdü, Mustafa Y.'yi (56) ağır yaraladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Banaz'a bağlı Yazıtepe köyünde meydana geldi. Mehmet I., evinin önündeki park halindeki otomobile eşyalarını yerleştiren komşusu Mustafa Y. ile yanındaki Sait G.'ye henüz belirlenemeyen nedenle av tüfeğiyle ateş etti. Mehmet I. daha sonra silah sesini duyup, dışarı çıkan Mustafa Y'nin eşi Fatma Y'yi de vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fatma Y. ile Sait G.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Mustafa Y. ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Y., buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Mehmet I. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlattı.