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        Komşularına av tüfeği ile ateş açtı; 2 ölü, 1 yaralı

        UŞAK'ın Banaz ilçesinde Mehmet I.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 17:23 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:23
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        Komşularına av tüfeği ile ateş açtı; 2 ölü, 1 yaralı
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        UŞAK'ın Banaz ilçesinde Mehmet I. (89), av tüfeğiyle komşusu Fatma Y. (61) ve Sait G.'yi (71) öldürdü, Mustafa Y.'yi (56) ağır yaraladı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Banaz'a bağlı Yazıtepe köyünde meydana geldi. Mehmet I., evinin önündeki park halindeki otomobile eşyalarını yerleştiren komşusu Mustafa Y. ile yanındaki Sait G.'ye henüz belirlenemeyen nedenle av tüfeğiyle ateş etti. Mehmet I. daha sonra silah sesini duyup, dışarı çıkan Mustafa Y'nin eşi Fatma Y'yi de vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fatma Y. ile Sait G.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Mustafa Y. ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Y., buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Mehmet I. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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