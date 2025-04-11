Kazadan sonra kaldırıldığı hastanede kafatasında mermi çekirdeği saptanmış, 4 gün sonra ölmüştü; 1 tutuklama

UŞAK'ta, trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede başında mermi çekirdeği tespit edilen ve 4 gün sonra yaşamını yitiren İsmail Vural’ın ölümüyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Olay, 5 Nisan’da Banaz’ın Ovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsmail Vural yönetimindeki 64 AAR 433 plakalı otomobil, Ovacık köyü yakınlarında şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Vural, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak getirildiği hastanede yapılan ilk incelemede, Vural’ın kafatasında mermi çekirdeği olduğu saptandı. Bunun üzerine, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. İsmail Vural, yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Vural'ın cenazesine, savcının incelemesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsi yapıldı. Otopside Vural'ın kafasında tespit edilen mermi çekirdeği de çıkartıldı.