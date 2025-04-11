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        Kazadan sonra kaldırıldığı hastanede kafatasında mermi çekirdeği saptanmış, 4 gün sonra ölmüştü; 1 tutuklama

        UŞAK'ta, trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede başında mermi çekirdeği tespit edilen ve 4 gün sonra yaşamını yitiren İsmail Vural'ın ölümüyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 21:41 Güncelleme: 11.04.2025 - 21:45
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        Kazadan sonra kaldırıldığı hastanede kafatasında mermi çekirdeği saptanmış, 4 gün sonra ölmüştü; 1 tutuklama
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        UŞAK'ta, trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede başında mermi çekirdeği tespit edilen ve 4 gün sonra yaşamını yitiren İsmail Vural’ın ölümüyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklandı.

        Olay, 5 Nisan’da Banaz’ın Ovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsmail Vural yönetimindeki 64 AAR 433 plakalı otomobil, Ovacık köyü yakınlarında şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Vural, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak getirildiği hastanede yapılan ilk incelemede, Vural’ın kafatasında mermi çekirdeği olduğu saptandı. Bunun üzerine, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. İsmail Vural, yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Vural'ın cenazesine, savcının incelemesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsi yapıldı. Otopside Vural'ın kafasında tespit edilen mermi çekirdeği de çıkartıldı.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili soruşturma kapsamında, 4 şüpheli gözaltına alındı. İsmail Vural'ın ölümüyle ilişkili olduğu değerlendirilen Ş.G., A.Ç., F.U. ve M.Ç. jandarma ekipleri tarafından sorgulandı. Şüphelilerden M.Ç.'nin ifadesinde, Ş.G. ve F.U.'nun kendisine köye yakın bir noktada yabancı bir kişinin otomobiliyle beklediğini, kim olduğunu sorduklarında aralarında sözlü tartışma yaşandığını söylemesi üzerine Ş.G. ve F.U., M.Ç.’ yi çağırıp birlikte otomobilin bulunduğu bölgeye gittiklerini, Vural'ın kendilerini görünce kaçmaya başladığını, otomobili durdurmak maksadıyla lastiklerine ateş ettiğini söylediği ileri sürüldü.

        1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden M.Ç. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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