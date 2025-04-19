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        Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya öldü

        UŞAK'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Fadime Azman (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 01:53 Güncelleme: 19.04.2025 - 01:55
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        Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya öldü
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        UŞAK’ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Fadime Azman (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında dikilitaş kavşağı yakınlarında meydana geldi. O.U. (53) yönetimindeki 06 BNS 494 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Azman’a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Azman, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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