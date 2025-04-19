Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya öldü

UŞAK’ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Fadime Azman (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında dikilitaş kavşağı yakınlarında meydana geldi. O.U. (53) yönetimindeki 06 BNS 494 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Azman’a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Azman, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.