Uşak'ta uyuşturucuya 11 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin Adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 56 gram metamfetamin, 4 hassas terazi, 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tabancalara ait 88 mermi ele geçirildi.

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