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        Uşak'ta uyuşturucuya 11 tutuklama

        UŞAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 00:22 Güncelleme: 01.05.2025 - 00:25
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        Uşak'ta uyuşturucuya 11 tutuklama
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        UŞAK’ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin Adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 56 gram metamfetamin, 4 hassas terazi, 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tabancalara ait 88 mermi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli de tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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