Uşak'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İzmir-Ankara kara yolu kenarındaki bazı ağaçlar ve reklam tabelaları yola devrildi.

Necati Özen Caddesi'nde ise bir apartmanın çatısı park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.

İstiklal Caddesi'nde inşaat halindeki bir apartmanın çatısı uçtu, cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Uşak'ta etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

