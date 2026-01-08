Uşak'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Uşak'ta etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.
Uşak'ta etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.
Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
İstiklal Caddesi'nde inşaat halindeki bir apartmanın çatısı uçtu, cadde bir süre trafiğe kapatıldı.
Necati Özen Caddesi'nde ise bir apartmanın çatısı park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.
Fırtına nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasının dış kaplamaları düştü.
İzmir-Ankara kara yolu kenarındaki bazı ağaçlar ve reklam tabelaları yola devrildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.