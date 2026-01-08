Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

        Uşak'ta etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 13:30 Güncelleme: 08.01.2026 - 13:30
        Uşak'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi
        Uşak'ta etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

        Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

        İstiklal Caddesi'nde inşaat halindeki bir apartmanın çatısı uçtu, cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

        Necati Özen Caddesi'nde ise bir apartmanın çatısı park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.

        Fırtına nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasının dış kaplamaları düştü.

        İzmir-Ankara kara yolu kenarındaki bazı ağaçlar ve reklam tabelaları yola devrildi.

