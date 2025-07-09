Manisa Sarıgöl'de çıkan yangın Uşak'a ulaştı; bazı evler tahliye edildi (2)

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Uşak'ın Eşme ilçesi sınırlarına yayılan yangında, alevler yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Eşme ilçesine bağlı Eşmetaş Mahallesinde 15 ev ile Sandal Mahallesindeki 5 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının söndürülmesi için müdahaleler yoğun şekilde sürdürülüyor.

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