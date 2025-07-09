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        Manisa Sarıgöl'de çıkan yangın Uşak'a ulaştı; bazı evler tahliye edildi (2)

        TEDBİRAMAÇLI 2 MAHALLEDE 20 EV TAHLİYE EDİLDİManisa'nın Sarıgöl ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Uşak'ın Eşme ilçesi sınırlarına yayılan yangında, alevler yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 03:05 Güncelleme: 09.07.2025 - 03:10
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        Manisa Sarıgöl'de çıkan yangın Uşak'a ulaştı; bazı evler tahliye edildi (2)
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        TEDBİRAMAÇLI 2 MAHALLEDE 20 EV TAHLİYE EDİLDİ

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Uşak'ın Eşme ilçesi sınırlarına yayılan yangında, alevler yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Eşme ilçesine bağlı Eşmetaş Mahallesinde 15 ev ile Sandal Mahallesindeki 5 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının söndürülmesi için müdahaleler yoğun şekilde sürdürülüyor.

        İnan YAMAN/UŞAK,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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