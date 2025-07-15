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        Uşakspor transferde Yasin'i aldı

        3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Uşakspor transferde Somaspor'dan ayrılan 25 yaşındaki sol bek Yasin Yıldız'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 11:47 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:47
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        Uşakspor transferde Yasin'i aldı
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        3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Uşakspor transferde Somaspor'dan ayrılan 25 yaşındaki sol bek Yasin Yıldız'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Uşak ekibi, "Yasin Yıldız'a, 'Uşakspor'umuza hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun.

        Yolun sonu şampiyonluk olsun" mesajını paylaştı. Uşakspor transferde daha önce Turgutluspor'dan ayrılan 19 yaşındaki sağ kanat Ayhan İmir ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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