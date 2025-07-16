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        Uşakspor'da üç imza daha

        3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor transferde 3 oyuncuyla daha anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 12:45 Güncelleme: 16.07.2025 - 12:45
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        Uşakspor'da üç imza daha
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        3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor transferde 3 oyuncuyla daha anlaşma sağladı. Kırmızı-siyahlılar, dış transferde Balıkesirspor'dan 34 yaşındaki stoper Volkan Altınsoy ile 1 yıllık, amatör liglerde görev yapan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Yağız Akkuş ile 5 yıllık sözleşme yaptı. Uşak temsilcisi iç transferde ise 23 yaşındaki sağ bek Fatih Kunat ile kontrat yeniledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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