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        Uşak'ta meşelik yangını

        UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:13 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:15
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        Uşak'ta meşelik yangını
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        UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Sivaslı ilçesi Hanoğlu köyü yakınlarındaki meşelikte, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 19 su tankeri ve 29 arazöz sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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