Uşak'ta meşelik yangını

Sivaslı ilçesi Hanoğlu köyü yakınlarındaki meşelikte, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 19 su tankeri ve 29 arazöz sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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