AK Parti Uşak İl Başkanlığı'na Himmet Yaşar atandı

UŞAK (AA) - AK Parti Uşak İl Başkanlığı'na Himmet Yaşar'ın atandığı bildirildi.
Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, mevcut İl Başkanı Fahrettin Tuğrul'un 14 Mayıs'taki seçimlerde Uşak milletvekili adayı gösterilmesinin ardından Himmet Yaşar'ın il başkanlığı görevine atandığı ifade edildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Uşak İl Başkanlığı'na Himmet Yaşar atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı sayın Fahrettin Tuğrul'a teşekkür ediyoruz."